Korsan Taksi Tartışması Şiddete Dönüştü - Son Dakika
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Korsan Taksi Tartışması Şiddete Dönüştü

Korsan Taksi Tartışması Şiddete Dönüştü

Beyoğlu'nda korsan taksi şoförü ve yolcu arasındaki tartışma taciz ve şiddet iddialarına yol açtı.

06.10.2024 13:53
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Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, -BEYOĞLU'ndan iki kadın müşteriyi aracına alan korsan taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması taciz ve şiddet iddiasına dönüştü. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, korsan taksi trafikten men edildi. Korsan taksicilik yapan şoföre 32 bin lira, yolculara ise 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz 29 Eylül Pazar saat 02.55 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KOP 897 plakalı aracıyla korsan taksicilik yapan Furkan N., iki kadın müşteriyi Beyoğlu'ndan aracına aldı. Yolcularını önce Şişli'de bir adrese götüren Furkan N. ardından Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir siteye götürdü.

FAZLA ÜCRET TARTIŞMASI TACİZ İDDİASINA DÖNDÜ

Site girişinde yolculardan biri yolculuk ücreti olan 800 lirayı ödeyerek indi. Ancak araçtaki diğer yolcu Deniz K., fazla ücret aldığını iddia ederek tartışma çıkarttı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün kendisini taciz ve darbettiğini iddia eden kadın yolcu araçtaki elektronik cihazlara zarar verdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden korsan taksi şoförü Furkan N. ve taciz edildiğini iddia eden Deniz K. sitenin güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Tartışma sürerken araçtan inen Deniz K.'nın arkadaşı geri gelerek kadını sakinleştirmeye çalıştı.

KORSAN TAKSİ MEN EDİLİP 32 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Suçlamalarını kabul etmeyen korsan taksi şoförü ile kadının şikayetçi olacağını söylemesi üzerine sitenin özel güvenlik görevlileri polis çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Emniyette ifadeleri alınan ve adli işlemleri yapılan taraflar ardından serbest bırakıldı. Korsan taksi ise 'ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşınması' suçundan 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksicilik yapan Furkan N.'ye 32 bin lira, taksiyi kullanan yolculara ise 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Ulaşım, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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