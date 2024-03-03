Korsika Adası, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

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Fransa'nın denizaşırı topraklarından Akdeniz'deki Korsika Adası'nda Ulusal Meclis, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü "Gazze için acil ateşkes" çağrısı yapan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Korsika Meclisi Başkanı Marie-Antoinette Maupertuis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de koşulsuz ve acil ateşkes sağlanması ve uluslararası hukukun uygulanması talebiyle önergeyi oy birliğiyle kabul ettiklerini duyurdu.

Korsika'nın bu kararı, Fransız muhalif milletvekillerinden de takdir topladı.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, X paylaşımında, Korsika'nın Gazze için böyle bir önergeyi kabul ederek Fransa'yı onurlandırdığını belirtti.

LFI lideri Jean-Luc Melenchon ise Korsika'nın "etnik katliamlara karşı uluslararası hukuku" savunduğunu ve Gazze için "saygı ve tanınma" çağrısı yaptığını kaydetti.

Korsika'da protesto gösterileri

Korsika'nın Bastia şehrinde dün, ulusalcı gruplar gösteri düzenlemişti.

Bağımsızlık yanlısı Nazione Partisi'nin tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, dün öğlen saatlerinde Korsika Adalet Sarayı önünde toplanmıştı.

Göstericiler, bağımsızlık yanlılarına karşı Emmanuel Macron hükümetinin "artan baskısını" protesto etmişti.

Siyasi tutuklulara yardım çalışmaları yürüten Patriotti ve Associu Sulidarita kolektiflerinin çağrısı ile düzenlenen gösterilerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, biber gazıyla molotofkokteyli göstericilere müdahale etmişti.

Gösteriler, bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın Fransa'da tutuklu bulunduğu Arles hapishanesinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde yapıldı.

Bağımsızlık yanlısı aktivistin hapishanede öldürülmesi hükümetin "özerklik adımlarını" hızlandırmıştı

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, Fransa'nın Arles kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Günlerce süren gösterilerde, birçok iş yeri ve araç ateşe verilmişti.

Colonna'nın ailesi de ihmali olduğu gerekçesiyle Fransız devletine dava açmıştı.

Fransa basınındaki haberlerde, Colonna'nın ölümü sonrası yaşanan şiddet olaylarının, Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretini ve hükümetin Korsika Adası'nın özerkliği konusundaki adımlarını öne çekmesine sebep olduğu belirtildi.