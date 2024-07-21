Güncel

Korugöl huzur arayanların adresi oldu

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki doğa harikası Korugöl, huzur arayanların adresi oldu.

Göl çevresinde yapılan düzenlemeler ile yürüyüş alanları oluşturulurken, göl etrafında Düzce Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları da sürdürülüyor. Kayın, meşe ve gürgen ağaçları ile kaplı Korugöl, yaklaşık 5 hektarlık bir alana sahip. Ayrıca bölgede piknik alanlarının çok olması sebebiyle de huzur arayanların uğrak yeri haline gelmiş durumda.

"Sakin ve huzurlu bir yer olduğu için burayı tercih ettik"

Korugöl'e arkadaşlarıyla birlikte gelen Petek Nur Yenice, " Düzce Üniversitesi'nde yaz okulu aldığım için Mersin'den buraya geldim. Merkezde artan hava sıcaklıkları sebebiyle arkadaşlarımla burada vakit geçirmeye karar verdik. Burası çok güzel ve doğa ile iç içe olunabilecek bir ortam sunuyor. Serin olduğu için burayı tercih ettik. Merkezde sıcaklık 30 dereceydi. Nem oranı daha düşük olduğu için buraya geldik. Biz de arkadaşlarımızla kamp sandalyelerimizi alıp geldik. Burada en azından telefonlardan ve ders stresinden uzak, arkadaşlarımızla bire bir sohbet edebileceğimiz daha sakin ve huzurlu bir yer olduğu için burayı tercih ettik" dedi.