Koruyucu Aile Günü Etkinliği İstanbul'da

İstanbul'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında meydanda kurulan stantlarda, koruyucu aile bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Koruyucu aile hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara da yetkililer tarafından bilgi verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde farkındalık yaratmak, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Koruyucu aileliğin öneminin her geçen gün arttığını belirten Çetin, çocukların sevgi dolu bir aile ortamında yetişmeleri için koruyucu aile sayılarını arttırmak istediklerini kaydetti.

Çetin, İstanbul'da 1283 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu vurgulayarak, "Bu sayıyı giderek arttırmak en temel hedeflerimizden biri. Hem koruyucu ailelerimizin yanındaki çocuk sayılarını arttırmak hem de onların vesilesiyle koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da koruyucu aile olarak çocuklara sahip çıkan, çocukların sevgi dolu bir ortamda büyümelerine katkı sağlayan tüm koruyucu aileleri tebrik eden Çetin, "Koca yürekli ailelerimizi kutluyoruz." dedi.

"Tüm evlatlarımızın, tüm çocuklarımızın bir aile yanında büyümesi gayreti içindeyiz"

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, gün kapsamında yapılan etkinliği desteklediklerini vurguladı.

Koruyucu ailenin toplumda yayılması için çalışacaklarını dile getiren Atasoy, "Sadece Beyoğlu'nda 19 tane koruyucu aile var. Biz 19 sayısını yeterli görmüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene o sayıyı daha da artıracağız. Ben herkesi koruyucu aile olabilmeye davet ediyorum. Koca yürekli bu güzel ailelerin bu özel gününü tebrik ediyoruz canı gönülden. Her zamanda bu kıymetli ailelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise gün kapsamında yapılan etkinliklerle koruyucu aile olmanın önemini vatandaşlara anlattıklarını belirtti.

Koruyucu aile konusuyla ilgili eğitimler düzenlediklerini, saha çalışmaları yaptıklarını anlatan Turan, "Aile ziyaretlerimiz bu süreçte devam etmekte. Tüm evlatlarımızın, tüm çocuklarımızın bir aile yanında büyümesi gayreti içindeyiz. Biz inanırız ki çocuk aile yanında mutlu, aile yanında başarılı. Bu kapsamda da tüm enerjimizi, tüm uğraşımızı evlatlarımızın bir koruyucu aile yanında, huzurlu şekilde daha sağlıklı gelişmesi anlamında bir uğraşımız var." diye konuştu.