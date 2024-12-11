Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika
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Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

Antalya'da Timur ve Ayfer Yıldırım çifti, Umut'a koruyucu aile olarak mutluluk dolu bir yaşam sürdürüyor.

11.12.2024 11:46
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Antalya'da 16 yıllık evli Timur ve Ayfer Tuna Yıldırım çifti, gittikleri yurt ziyaretinde kucaklarına alıp nefesini hissetmelerinden etkilenerek koruyucu ailesi oldukları Umut ile mutlu bir hayat yaşıyor.

Evliliklerinde çocuk sahibi olmayan Yıldırım çifti, hem evlat özlemlerini gidermek hem de "kimsesiz bir çocuğun hayatına dokunalım. Topluma iyi bir birey yetiştirelim" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, yetkililerle görüşmek için çocuk yuvasını ziyarete gitti.

Yıldırım çifti, o dönem henüz 1 yaşında olan Umut'u kucaklarına alıp nefesini hissetmelerinden etkilendi.

Umut'a evlerinin kapısını açmak isteyen çift, başvurularının olumlu sonuçlanmasıyla minik çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Timur ve Ayfer Tuna Yıldırım, sevgi ve özlemle bağırlarına bastıkları 6 yaşındaki Umut'a 5 yıldır şefkatle yaklaşıyor.

Çift, ilkokula başlayan Umut sayesinde mutlu, huzurlu ve çocuk sesiyle dolu bir aile ortamında yaşıyor.

Aile, çocuğa güzel bir gelecek hazırlamak istiyor.

"Hayata onunla en baştan başladık"

Timur Yıldırım, AA muhabirine, eşiyle hep "bir çocuğun hayatına dokunmak, vatana ve millete hayırlı bir evlat verebilmek" düşüncesinde olduklarını söyledi.

Her çocuğun aile sevgisine ihtiyacı olduğunu da iyi bildiklerini dile getiren Yıldırım, "Sosyal hizmetlerdeki çocukların da bu duyguları yaşaması gerekiyor. Onlara bir nefes olabilmek amacıyla yola çıktık. Koruyucu aile olmaya hazırlanırken Umut'u ilk kucağıma aldığımda başını omzuma koyup derin bir nefes aldığını hissettim ve ağlamaya başladım. O nefesi hissetmek çok güzeldi. O andan itibaren bizim hayatımıza adeta bir nefes oldu. Hayata onunla en baştan başladık." dedi.

Ailenin ne demek olduğunu bilmeyen çocukların ileride de aile kuramadığına dikkati çeken Yıldırım, "Sevginin ne demek olduğunu bilmeyen çocuklar da sevgiyi paylaşamıyor, veremiyor. Bundan dolayı koruyucu aile olmak çok önemli. Biz çocuğumuzu sevgi içerisinde büyütüyoruz. Topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

"O bizim canımız"

Ayfer Tuna Yıldırım da Umut'u ilk gördüğünde çok heyecanlandığını ve "İşte bizim çocuğumuz, kuzumuz." dediğini ifade etti.

Umut'un evlerini taçlandırdığını anlatan Yıldırım, "O bizim canımız. Evimize geldiği günden bu yana çok güzel duygular yaşatıyor. 'Oğlunuz çok şanslı' diyorlar ama aslında biz daha çok şanslıyız. Çok özel bir çocuğumuz oldu. 'Anne' ve 'baba' dediğinde de çok farklı duygular hissettik. Mutlu bir birey olmasını istiyoruz. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun." dedi.

Kaynak: AA

antalya, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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