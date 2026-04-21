Kos: Türkiye Barış Anlaşmalarında Kilit Rol Oynayacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Komisyonu Komiseri Kos, Türkiye'nin Ukrayna'daki barış sürecindeki önemini vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasında NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'nin rolünün vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce Ankara'ya gittim ve ticaret engellerini azaltmaya yönelik imkanları değerlendirmek konusunda mutabık kaldık. Ancak Türkiye'nin de bize ve Kıbrıs'a doğru adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, dün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde bir konuşma yaptı. Kos, konuşmasının Türkiye bölümünde, daha güçlü ortaklıklar kurmak için daha cesur adımlar atılması gerektiğini ve bunun özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) komşuları için geçerli olduğunu kaydetti. Aday ülke Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan ile yaptığı son görüşmelerin bu kapsamda ele alınması gerektiğini söyleyen Kos, "Avrupa ve Orta Doğu'daki değişen jeopolitik gerçekler ışığında Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye, AB'nin en büyük beşinci ticaret ortağı ve ticaret hacmi Mercosur veya Hindistan ile olan ticaret hacminin iki katıdır. Türkiye, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları için hayati öneme sahip. Ukrayna için yapılacak herhangi bir barış anlaşmasında, NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkiye'nin rolü büyük önem taşıyacaktır, zira Karadeniz bölgesinde yeni bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya kalacağız. Kısa bir süre önce Ankara'ya gittim ve ticaret engellerini azaltmaya yönelik imkanları değerlendirmek konusunda mutabık kaldık. Ancak Türkiye'nin de bize ve Kıbrıs'a doğru adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış çabalarına desteklerini yoğunlaştırdıklarını dile getiren Kos, "Birlikte, Güney Kafkasya'da yeni ulaşım, enerji ve dijital rotalar geliştirmek istiyoruz. Bu bağlantılar, Avrupa'yı Orta Asya'ya daha yakından bağlayarak stratejik bağımlılıkları azaltabilir. Kuzeyde ve güneydeki şiddetli savaş ile Türkiye ve Güney Kafkasya üzerinden açılan ticaret rotaları hayati önem kazanmıştır. Bu güzergahtaki ticari yük 2022'den bu yana dört katına çıktı. Doğru yatırımlarla 2030 yılına kadar üç katına çıkabilir. Bağlantı konusundaki çalışmalarımızın amacı budur. Bu, ticaret rotalarımızı çeşitlendirmemize ve ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Bağlantısallık aynı zamanda barışa da bir katkı sağlar. Çatışmanın hayal bile edilemeyeceği kadar birbirine bağlı bir bölge inşa etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kos, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 10:29:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.