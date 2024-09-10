KOSGEB Başkanı Hakkari Ziyareti - Son Dakika
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KOSGEB Başkanı Hakkari Ziyareti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu. İbrahimcioğlu, KOSGEB'in destek programlarını anlattı ve Hakkari'deki girişimcilerin niteliklerinin ve sayılarının artmasını desteklediklerini belirtti.

10.09.2024 20:46
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Programları kapsamında geldiği Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret eden İbrahimcioğlu, daha sonra çarşı merkezindeki bir işletmeye geçti.

Ardından Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) giderek oda başkanı Servet Taş ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen İbrahimcioğlu, gazetecilere, KOSGEB'in tüm illerde teşkilatlanmış nadir kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Kurumun amacının üretim ve imalatın, teknoloji alanındaki girişimcilerin gelişmesini sağlamak olduğunu belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımdan beri bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Sahayı iyi tanımak, sahadaki uygulamaları ona göre belirlemek lazım. Yaptığımız iş ve işlemleri, programlarımızı da bizzat kendimiz sahada anlatmak istiyoruz. Bu da benim 74. il ziyaretim. Bir taraftan da kendi destek programlarımızı anlatıyoruz. KOSGEB özellikle imalat sanayi için çok ciddi destekler veriyor şu an. Bir taraftan teknoyatırım programlarımız var. Hakkari'deki girişimcilerin de hem niteliklerinin hem de sayılarının artmasını destekliyoruz."

TSO Başkanı Taş da İbrahimcioğlu'nu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, KOSGEB'in üretim ve imalat konusunda ciddi destekler sunduğunu aktardı.

İbrahimcioğulları'na ziyaretlerinde KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür de eşlik etti.

Kaynak: AA

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