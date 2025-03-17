Kosova'da Çanakkale Savaşı Müzesi İlgi Gördü

- Kosova'da Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi

PRİZREN - Kosova'nın Prizren şehrinde Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale SavaşıMobil Müzesi", ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi açıldı. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde açılan, Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu müzeye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türk öğrenciler müzeyi ziyaret etti

Prizren'de 17 ile 19 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi, Türkçe eğitim veren Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Öğretmenleri eşliğinde bugün müzeye gelen Türk öğrenciler, çok mutlu olduklarını söylediler. Türk eğitimci Güler Lika, "Öğrencilerimizi Çanakkale Savaşıyla ilgili bilgilendirmek için buradayız. Çocuklarımız bu etkinliğe katılmaktan dolayı çok heveslilerdi" dedi.

" Arnavutluk'un İşkodra şehrine gideceğiz"

Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi yetkilisi Necmi Can Akyıldız da, müzenin 7 ayrı bölümden oluştuğunu belirterek, "5 senedir yollardayız. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerini gezdik. Bu sene de yeni program olarak Balkanlar'daki soydaşlarımızın ayağına kadar gelip Çanakkale ruhunu yaşatmak istiyoruz, onun için buradayız. 3 gün boyunca Prizren'de olacağız. Daha sonra Arnavutluk'un İşkodra şehrine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi, Prizren'den sonra sırasıyla Mamuşa ve Dragaş'ta ziyaretçilere açılacak.

Müze, başkent Priştine'de 12-13 Mart tarihleri arasında açık kalmıştı.