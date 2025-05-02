Kosova'da Eğitim İçin Oyun Parkı Açıldı - Son Dakika
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Kosova'da Eğitim İçin Oyun Parkı Açıldı

Kosova\'da Eğitim İçin Oyun Parkı Açıldı

Türkiye, Kosova'nın Kuk köyündeki ilk öğretim okuluna oyun parkı kurarak eğitim projelerine destek verdi.

02.05.2025 21:20
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Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kuk köyünde bulunan Samidin Emini İlköğretim Okuluna oyun parkı kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Dragaş Belediye Başkanı Bexhet Xheladini, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Albay Çelikkanat, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın aydınlık bir geleceğe ulaşması için eğitim alanında projeler yürütmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kosovalı çocuk ve gençler için gerekli imkanları sunmak adına birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Çelikkanat, "Yerine getirdiğimiz bu projeler vasıtasıyla Kosova ile yüzyıllardır var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi pekiştirmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Damka da Türkiye'nin Kosova'ya sunduğu samimi ve sürdürülebilir destekler için minnettarlığını dile getirerek, "Bu park sadece bir oyun alanı değil, aynı zamanda Türkiye'nin Kosova halkına duyduğu sevginin ve desteğin bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, Samidin Emini İlköğretim Okulu oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

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