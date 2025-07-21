Kosova'da Meclis Başkanı Krizi Devam Ediyor - Son Dakika
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Kosova'da Meclis Başkanı Krizi Devam Ediyor

Kosova\'da Meclis Başkanı Krizi Devam Ediyor
21.07.2025 18:00
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Kosova'da meclis başkanı seçilememesi, siyasi krizi derinleştiriyor. Erken seçim ihtimali artıyor.

Kosova'da meclis başkanının aylardır seçilememesi ülkeyi büyük bir siyasi krize sürüklüyor. Pazartesi günü 50'nci kez bir araya gelen meclis, başkanını yine belirleyemedi.Kosova'da Şubat ayında yapılan seçimlerden bu yana meclis başkanını seçmek üzere yapılan 50'nci oylamadan da sonuç çıkmadı.

Ülkeyi büyük bir siyasi çıkmaza sokan durumun nedeni, Başbakan Albin Kurti'nin partisi Vetevendosje'nin (Kendi kaderini tayin) parlamento seçimlerinden birinci parti olarak çıkmış olmasına rağmen meclis başkanını belirleyecek sandalye çoğunluğuna ulaşamamış olması.

Pazartesi günü meclis başkanını seçmek üzere yapılan oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamaması üzerine, en yaşlı milletvekili sıfatıyla meclisi yöneten Avni Dehari, "Oturuma ara verildi, Çarşamba günü devam edeceğiz" diyerek oturumu sonlandırdı. Dehari ayrıca, oturumun kapatılmasına karşı çıkan ve itirazını dile getirmek isteyen milletvekillerinin mikrofonlarının açılmasına da izin vermedi.

Kurti tartışmalı adayını değiştirmiyor

Kosova meclisindeki muhalefet partileri, Başbakan Albin Kurti'nin meclis başkanlığına aday gösterdiği eski adalet bakanı Albulena Haxhiu'nun kutuplaştırıcı bir isim olduğunu ifade ederek, başka bir aday gösterilmesi halinde uzlaşma sağlanabileceğini belirtiyor. Ancak Kurti bugüne dek adayını değiştirmeyi kabul etmedi.

Bir dönem Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçiliği görevinde de bulunan, muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi'nin Genel Sekreteri Vlora Çitaku, ülkesinin "Albin Kurti'ye rehin" olduğunu dile getirdi.

Meclis başkanı seçilemediği için Kosova parlamentosunun da faaliyetlerine resmen başlayamaması, hükümetin kurulamamasına neden oluyor. Bu da Başbakan Albin Kurti'nin bu görevi hukuki açıdan "geçici" olarak yapması anlamına geliyor. Siyasi gözlemcilere göre yaşanan krizin bir süre daha devam etmesi halinde ülkede erken seçime gidilebilir.

Meclis başkanını seçmek için zaman sınırı yok

Kosova yasaları, meclis başkanının belirlenmesi ile ilgili herhangi bir zaman sınırlaması getirmiyor. Ancak parlamento ilgili kanunlar gereği, başkanını belirleyene dek her 48 saatte bir toplanmak mecburiyetinde.

Kosova Anayasa Mahkemesi, sürecin bu denli uzaması üzerine, "milletvekillerinin meclis başkanı ve başkan yardımcılarını seçmek suretiyle yeni meclisin işbaşı yapmasını sağlayarak anayasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğine" hükmetmiş ve yaklaşık bir ay önce, meclisin çalışmaya başlaması için 30 günlük mühlet vermişti. Mahkeme'nin verdiği bu süre 26 Temmuz Cumartesi günü sona erecek, ancak partiler arasında henüz herhangi bir uzlaşıya varılabilmiş değil.

Bu arada sürecin bu denli uzamasına halktan da tepkiler geliyor. Son olarak ülkenin tanınmış avukatlarından Arianit Koci, meclis başkanının seçilemiyor olmasını protesto etmek amacıyla, parlamento binasının girişinde saçlarını kazıttı. Koci, söz konusu eylemini takip eden gazetecilere, "Devlet olma sürecimiz tehdit altında. Dostlarımız ve düşmanlarımız, bir devleti yaşatabilecek kapasitede olmadığımıza inanmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

AFP/ ET,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Kosova'da Meclis Başkanı Krizi Devam Ediyor - Son Dakika

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