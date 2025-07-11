Kosova'da Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları anıldı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlendi.

Şarski Behar Derneğince gerçekleştirilen etkinliğe, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra kurum temsilcileriyle Prizren halkı katıldı.

Katılımcılar, Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'nda toplandı. Üzerinde çeşitli dillerde "Srebrenitsa'yı unutmayacağız" yazan pankartı taşıyan göstericiler, yürüyerek yeniden meydana geldi.

Burada yapılan konuşmalarda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Bakan Damka, konuşmasında Srebrenitsa'da soykırıma sessiz kalan dünyanın bugün de Gazze'de katledilen Müslümanlar için sessiz kaldığını vurguladı.

Program kapsamında şehitler için dualar edildi.