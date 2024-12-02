Kosova'da Su Kanalına Saldırı: Rus İzleri

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına yapılan saldırının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla bağlantılı göründüğünü söyledi.

Başbakan Kurti, ülkenin kuzeyinde İber Lepenci su kanalına yapılan bombalı saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin halkın günlük yaşamını altüst etmeyi amaçladığını belirten Kurti, "Amaç, ülkenin büyük bir kısmının susuz, karanlıkta, soğukta ve iletişimsiz kalmasıydı. Eylemin zamanı ve doğası itibarıyla, bu saldırı Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırılarıyla bağlantılı görünüyor. Bu saldırılar özellikle Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef almıştı." dedi.

Saldırganlar hedeflerine ulaşsaydı sonuçlarının ağırlığının "baş döndürücü" olacağını, kömür santrallerinin haftalarca elektrik üretemeyeceğini ve 300 binden fazla vatandaşın susuz kalacağını vurgulayan Kurti, elektrik ithalatı için günlük en az 2,5 milyon avro ve su için de günlük 100 bin avro zararın doğrudan oluşacağını kaydetti.

Kurti, Kosova polisinin olayla ilgili gerçekleştirdiği aramalarda özel askeri operasyonlar gerçekleştirmek için uzmanlaşmış Rus askeri birimlerin peçleri ve çeşitli dönemlere ait Rus bayraklarını bulduğunu belirterek, " Sırbistan, Kosova'yı ve genel olarak bölgeyi tehdit etmek için Rus yöntemlerini kopyalıyor." şeklinde konuştu.

Olay

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla İber Lepenci su kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Kanalda, yetkili kurumlarca yapılan çalışmaların ardından 30 Kasım sabahından itibaren geçici bir çözümle belirli miktarda su verilmeye başlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.