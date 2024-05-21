Kosova'da Türk Yatırımları ve İşbirliği Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kosova'da Türk Yatırımları ve İşbirliği Paneli Gerçekleştirildi

Kosova\'da Türk Yatırımları ve İşbirliği Paneli Gerçekleştirildi

Kosova'nın Prizren şehrinde, Kosova'da Türk yatırımları ve işbirliği olanakları konulu bir panel düzenlendi. Panelde, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve Türk iş adamları da yer aldı. Panelde, Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin arttığı, Türkiye'nin Kosova'nın en büyük ticari ortağı olduğu ve Türk yatırımcıların Kosova'ya daha fazla gelmesinin hedeflendiği vurgulandı.

21.05.2024 23:19
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde "Kosova'da Türk Yatırımları ve İşbirliği Olanakları" konulu panel gerçekleştirildi.

Panel, Prizren Esnaf Derneği, Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) ve Kosova'daki Türkiye Mezunlar Derneği işbirliğinde düzenlendi.

Etkinliğe, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KTTO İcra Müdürü Meriton Sunduri, Prizren Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani'nin yanı sıra ülkedeki Türk iş adamlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sonrası Türkiye ile Kosova arasındaki ticarette çok büyük bir sıçrama meydana geldiğini söyledi.

Kosovalı şirketlerin Türkiye'yi tedarik merkezi olarak tercih etmeye başladığını aktaran Angılı, Kosova'nın son 2 yılda en büyük ticari ortağı olan Türkiye ile ticari ilişkilerde başka bir boyuta geçtiğini vurguladı.

Bakan Damka da Kosova'ya daha fazla Türk yatırımcının gelmesini ve Türk iş adamlarının, Avrupa piyasasına Balkanlar üzerinden daha rahat erişmesini amaçladıklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan sunumlarda Kosova'da yatırım ortamı, Kosova-Türkiye ekonomik işbirliği ve üniversite mezunları perspektifinden iş dünyasına bakış gibi konular ele alındı.

Türkiye, 2022 ve 2023'te Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma, 2019'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Türk Yatırımları ve İşbirliği Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

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