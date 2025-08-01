Kosova'dan Gazze'ye Destek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze'deki insani kriz konusunda "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Başbakan Kurti, Kosova hükümetinin kabine toplantısında yaptığı açıklamada,??????? ocak ayında Filistin halkına insani yardım için hükümet bütçesinden 500 bin avro tahsis ettiklerini hatırlattı.

Ateşkes sağlanmasına yönelik her türlü çabayı desteklediklerini belirten Kurti, "Kosova hükümeti olarak Gazze'deki insani krize dair derin endişelerimizi ifade etmek isterim. Özellikle çocukların ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları kınıyoruz. Çocuklar, çatışma ve durumla hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen ağır sonuçlarla karşı karşıya kalıyorlar." diye konuştu.

Kurti, ateşkesin yardımların düzenli ve yeterli şekilde ulaştırılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail ile Filistinliler arasında uzun vadeli, sürdürülebilir bir çözümün sağlanmasını mümkün kılacağını kaydetti.