Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı

Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı
27.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova’da yapılan erken genel seçimlerde Vetevendosje partisi birinci oldu, KDTP iki sandalye kazandı.

Kosova'da 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonundan (KQZ) yapılan açıklamaya göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 47,13, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 19,44, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 16,69 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 6,74 oy aldı.

Kosovalı Türklerin yarıştığı siyasi parti Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) oy oranı yüzde 0,70 oldu.

Resmi sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Vetevendosje, 22'sini PDK, 18'ini LDK, 7'sini AAK kazandı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1."

Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve Fatma Taçi, gelecek dönemde mecliste milletvekili olarak yer alacak.

Kosova'da erken genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor.???????

Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle koalisyon yapması yeterli olacak ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gereken üçte iki Meclis çoğunluğunun sağlanması amacıyla Vetevendosje'nin PDK, LDK ve AAK ile masaya oturması gerekecek.

Kosova'da son 16 ayda 3'üncü genel seçim düzenlendi

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje aralıktaki erken genel seçimde oyların yüzde 51,1'ini kazanmış, Albin Kurti liderliğindeki hükümet 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasada öngörülen sürede seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Güncel, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
09:58
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:47:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.