Kosova Hükümeti TikTok'u Devlet Kurumlarında Yasakladı - Son Dakika
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Kosova Hükümeti TikTok'u Devlet Kurumlarında Yasakladı

Kosova hükümeti, siber güvenliği artırmak amacıyla Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı aldı. TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması kararı, kabine toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Kararı sunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın siber güvenliği tehdit ettiğini belirtti ve devlet kurumlarının TikTok'u kullanmaması gerektiğini vurguladı.

28.06.2024 17:31
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Kosova hükümeti, "siber güvenliği artırmak" amacıyla Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı aldı.

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması oylandı.

Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği arttırmak" amacıyla yasaklandığını söyledi.

Yasağın gerekçelerini sıralayan Dobra, şu ifadeleri kullandı:

" İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor."

Devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirten Dobra, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Dobra, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Öneri, kabine üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Hükümeti TikTok'u Devlet Kurumlarında Yasakladı - Son Dakika

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