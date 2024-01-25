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Kosova ile Arnavutluk Arasındaki Hava Koridorları Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kosova ile Arnavutluk Arasındaki Hava Koridorları Hizmete Açıldı

Kosova ile Arnavutluk arasındaki hava koridorları, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, çevreye yönelik bir ilerleme olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi uluslararası ortaklara teşekkür ederken, yeni hava koridorlarının çevresel ve altyapısal faydalarının yanı sıra vatandaşlar için daha uygun bilet fiyatları ve yeni varış noktaları gibi fırsatlar sağlayacağını belirtti. NATO liderliğindeki süreç kapsamında gerçekleşen bu gelişme, Batı Balkanlar'daki sivil havacılık trafiğini normalleştirmeyi amaçlayan çabaların bir sonucudur. Yeni koridorlar, daha kısa uçuş süreleri, daha düşük yakıt tüketimi ve daha az kirlilik gibi önemli faydalar sağlayacak.

Kosova ile Arnavutluk Arasındaki Hava Koridorları Hizmete Açıldı
25.01.2024 - 20:21,
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Kosova ile Arnavutluk arasındaki hava koridorları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kosova Hava Seyir Hizmetleri Ajansında düzenlenen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu ile ülkede görevli büyükelçiler katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, bu gelişmeyi çevreye yönelik bir ilerleme, verimlilik ve sorumluluk adımı olarak nitelendirirken, özellikle hava koridorlarının açılmasında kilit rol oynayan uluslararası ortaklara teşekkür etti.

Kurti, yeni hava koridorlarının çevresel ve altyapısal faydalarının yanı sıra vatandaşlar için daha uygun bilet fiyatları ve yeni varış noktaları gibi fırsatlar sağlayacağını söyledi.

NATO, Batı Balkanlar'da sivil hava trafiğinin artırılmasına yardımcı oluyor

NATO'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gelişmenin Batı Balkanlar'daki sivil havacılık trafiğini normalleştirmeyi amaçlayan NATO liderliğindeki süreç kapsamında yürütülen çabaların bir sonucu olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, yeni koridorların sivil havacılığı olumlu yönde etkileyeceği, daha kısa uçuş süreleri, daha düşük yakıt tüketimi ve daha az kirlilik gibi önemli faydalar sağlayacağı vurgulandı.

Kosova'da savaşın sona erdiği 1999'dan beri uçuşlar sadece Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki hava koridoru üzerinden yapılıyordu.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı ve Kosova'daki mevcut yasalar uyarınca 1999'dan beri Kosova hava sahasının güvenliğinden sorumlu.

Kosova ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki uçuş süreleri, hizmete açılan söz konusu hava koridorları sayesinde 8 ila 12 dakika kısalacak.

Kaynak: AA
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Balkanlar, Kosova, Ulaşım, Çevre, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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