DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye- Kosova Siyasi İstişareleri'nin Ankara'da yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Kosova Siyasi İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti eş başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. İstişarelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.