Kosova ile Türkiye arasında siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Kosova Siyasi İstişareleri'nin Ankara'da yapıldığını açıkladı. Bozay ve Ahmeti eş başkanlığındaki görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye- Kosova Siyasi İstişareleri'nin Ankara'da yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Kosova Siyasi İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti eş başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. İstişarelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: DHA
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