Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da 15'inci Uluslararası Domates Festivali yapıldı - Son Dakika
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Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da 15'inci Uluslararası Domates Festivali yapıldı

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da 15'inci "Uluslararası Domates Festivali" yapıldı.

24.07.2024 01:12
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Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da 15'inci "Uluslararası Domates Festivali" yapıldı.

Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivale, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kosova ve Türkiye'den milletvekilleri, belediye başkanları, ülkede görevli Türk kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mamuşa Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Başbakan Kurti, Mamuşa'nın çalışkan çiftçilerinin tarıma, özellikle de domatese olan bağlılıklarıyla ülkenin ve ürünlerinin Kosova dışında da tanınmasını sağladığını söyledi.

Mamuşalı tarımcılara son 3 yılda 10 milyon avronun üzerinde destek sağladıklarını ve destekleri artırarak sürdüreceklerini dile getiren Kurti, "Çiftçiler ve sizin organizasyonunuz tüm Kosova'da takip edilmesi gereken bir örnektir çünkü bu sadece sizin için değil, bizim için, tüm Kosova için de bir değerdir." dedi.

Büyükelçi Angılı ise konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek başladı.

İhracata dönük bir tarımsal üretim gerçekleştiren Mamuşa'nın, Kosova'nın gücüne güç kattığını vurgulayan Angılı, " Kosova Cumhuriyeti'nin asli unsuru olan Kosova Türk toplumu hayatın her kulvarında kendini hissettirerek, göstererek Kosova'nın değerine değer katıyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir mutluluk vesilesidir. Türk toplumu, kardeş Kosova Cumhuriyeti ile aramızdaki gönül bağının belki de en kuvvetli ilmeğini oluşturuyor." diye konuştu.

ABB Başkanı Yavaş da kardeş ülke Kosova'nın kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler Türkiye'nin Kosova'daki bayrağısınız. Tarihi Türk-Kosova dostluğunun yaşayan köprülerisiniz. Sultan Murat'ın Kosova'ya ve bizlere emanetisiniz. Kosova Savaşı'nda binlerce Arnavut kardeşimize evlerinizi açarak, Türk misafirperverliğini, mazlumun yanında zalimin karşısında duruşunuzu ispatlayan kahramanlarsınız. Bu nedenle her zaman sizlerle yan yana omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da Mamuşalıların çalışkanlıklarıyla ülke ve bölgede örnek olduklarının altını çizerek, "Sizlerin Türklüğü, sizlerin çalışkanlığı Kosova'daki Türklüğün gururu oldu." dedi.

Belediye Başkanı Krasniç ise 15'inci "Uluslararası Domates Festivali" kapsamında bu yıl 200'ün üzerinde tarımcıya 250 bin avro değerinde çeşitli tarım araç ve gereçleri vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından festival halk oyunları gösterisi ve ses sanatçılarının verdiği konserle son buldu.

Geçen yıl Mamuşa'da düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Domates Festivali" Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depremlerinden dolayı iptal edilmiş, festivalin yıllık bütçesi Türkiye'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da 15'inci Uluslararası Domates Festivali yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da 15'inci Uluslararası Domates Festivali yapıldı - Son Dakika
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