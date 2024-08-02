Kosova Polis Adayları Mezuniyet Töreniyle Göreve Başladı - Son Dakika
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Kosova Polis Adayları Mezuniyet Töreniyle Göreve Başladı

Kosova polisi bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı. Başbakan Kurti, Kosova polisinin saflarını güçlendirerek en üst düzeyde görev yaptığını belirtirken, Bakan Sveçla da mezun olan polis adaylarının asil bir hizmet misyonunun parçası olacağını vurguladı. Mezuniyet töreni, eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayının diplomalarını almasıyla son buldu.

02.08.2024 17:07
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Kosova polisi bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki 1 Ekim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, Kosova polisinin saflarını güçlendirerek en üst düzeyde görev yaptığını söyledi.

Kosova polisinin toplumun en iyi değerlerini tanıttığını belirten Kurti, "Kosova polisinin 25 yıllık tarihi, kapılarının herkese açık olduğunu kanıtlamıştır ve bunun sonucunda her etnik kökenden binlerce kız ve erkek çocuğu ülkemizin her kesiminde görev yapmaktadır." diye konuştu.

Bakan Sveçla da mezun olan polis adaylarının bugünden itibaren asil bir hizmet misyonunun parçası olacağını vurguladı.

Sırbistan'ın "saldırgan" tavrıyla halen Kosova topraklarını hedef aldığını ifade eden Sveçla, "Hukuk ve düzenin hakim olduğu sakin ve güvenli bir ortam, organize suçlarla ve Cumhuriyetimizi etkileyen her türlü hukuksuzlukla mücadele yönündeki ortak misyonumuz hiçbir zorluk tarafından durdurulmamalı, durdurulamaz." dedi.

Mezuniyet töreni, eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayının diplomalarını almasıyla son buldu.

Kosova Savaşı'nın tamamlanmasının ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Kosova Misyonu, 6 Eylül 1999'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 1244 sayılı kararı uyarınca Polis Okulunu açtı ve ilk Kosova polisi adaylarını eğitmeye başladı.

Kaynak: AA

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