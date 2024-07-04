Kosova Savunma Bakanı, Sırbistan'ın Bayraktar TB2 SİHA iddialarını reddetti - Son Dakika
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Kosova Savunma Bakanı, Sırbistan'ın Bayraktar TB2 SİHA iddialarını reddetti

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Bayraktar TB2 SİHA'larının Sırbistan üzerinde uçuş gerçekleştirdiği iddialarını reddetti. Maqedonci, Kosova'nın kendi toprakları içinde operasyonlar yaptığını ve komşu ülkeleri gözetleme niyeti olmadığını belirtti. Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çözüm bulma çabaları devam ediyor.

04.07.2024 23:03
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Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Bayraktar TB2 SİHA'larının Priştine üzerinden Sırbistan'a yakın uçuş gerçekleştirdiği ve Sırbistan ordusunun kabiliyetlerini gözetlediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ordusunun gerçekleştirdiği "Ateş Saldırısı 2024" adlı tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Vucic, Kosova'nın geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların 5 ve 20 Haziran'da Sırbistan yakınlarında uçuş gerçekleştirdiğini belirterek "Biz onlara avucumuzun içi gibi baktık, başka zaman olsaydı uzun süre havada kalmazlardı." iddiasında bulundu.

Uçuşun yapıldığı bölgenin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kontrolü altındaki bir alan olduğunu belirten Vucic, KFOR'un kontrolündeki bölgeye saygı duyduklarını söyledi.

Vucic, bunun ülkesi için bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini dile getirerek "Biz bu uçuşları analiz ettik. Elbette bu, ordumuzun yeteneklerini daha geniş anlamda gözetlemek için yapıldı." diye konuştu.

Kosova, Vucic'in açıklamalarını kabul etmedi

Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ise yerel basına yaptığı açıklamada, Vucic'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade etti.

Maqedonci, "Kosova Güvenlik Gücü bünyesinde Bayraktar SİHA'larıyla çalışan insansız hava sistemleri birimimiz var ve bunların operasyonları normal olarak Kosova Cumhuriyeti toprakları içerisinde, herhangi bir komşu ülkeyi gözetleme niyeti olmadan ve herhangi bir ülkenin hava sahasını ihlal etme niyeti olmadan gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.

Kosova ve Sırbistan, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için çözüm bulmaya çalışıyor.???

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Savunma Bakanı, Sırbistan'ın Bayraktar TB2 SİHA iddialarını reddetti - Son Dakika

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