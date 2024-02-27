Kosova ve Sırbistan temsilcileri Brüksel\'de görüştü

Kosova ve Sırbistan temsilcileri, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve dolaylı yoldan ülkede Sırp dinarının kullanımını yasaklayan Kosova Merkez Bankasının (BQK) yeni yönetmeliğiyle ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel'de görüşmeler yaptı.
Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ile BQK Başkanı Ahmet İsmaili, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile ayrı ayrı ve üçlü görüşmelerde bir araya geldi.
Lajcak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, tarafların BQK'nın yeni yönetmeliğinden etkilenen topluluklar için sürdürülebilir bir çözüm bulma konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Görüşmeleri "önemli bir ilk adım" olarak nitelendiren Lajcak, birçok sorunun cevapsız kaldığını ve ek görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petkovic de toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Petkovic, Belgrad'ın sorunun çözümü ve Sırp dinarıyla ödemelere çözüm bulunması gerektiği konusunda tam kararlılık gösterdiğini ancak BQK'nin kararının siyasi düzeyde bir çözüm anlamına geldiğini gösterdiğini ifade etti.
Toplantıda BQK'nin kararının "yıkıcı sonuçlarına" değindiklerini belirten Petkovic, Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi'nin toplantıya katılmamasına tepki gösterdi.
Petkovic, BQK'nin kararının Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin fikri olduğunu savunarak, "Kosova'daki Sırpların bu yolla ülkeden kovulmasının istendiğini" iddia etti.
BQK Başkanı İsmaili ise görüşmelerin ardından yerel basına yaptığı açıklamada, yeni yönetmeliğin diğer ülkelerden Kosova'ya fon transferi konusunda sunduğu olanaklar hakkında bilgi verdiklerini belirtti.
Görüşmelerde Kosova'daki Sırpların Sırbistan'dan finansmanının yasal ve şeffaf kanallardan yararlanıcıların avro para birimindeki banka hesaplarında nasıl devam edebileceği konusunda teknik yöntemleri ele aldıklarını vurgulayan İsmaili, "Diğer (konularda) görüşmeyi kabul etmedik, yönetmelik yürürlüktedir ve değişmeyecektir." dedi.
Kosova Merkez Bankasının "avro" kararı
Kosova Merkez Bankasının (BQK) ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasında zaman zaman yaşanan krizlere bir de "para birimi" meselesi eklendi.
Avro, Kosova'da 2002'den bu yana tek resmi para birimi olsa da ülkede Sırpların çoğunlukta bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor, bu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da Sırp dinarıyla ödeniyordu.
BQK'nin yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımı da "dolaylı" olarak yasaklandı.
Sırbistan, Kosova'nın bu kararla ülkedeki Sırpların istikrarsızlaştırmasının ve ülkeden kovulmasının amaçlandığını savunurken, Batılı ülkeler, BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulundu. BQK'nin söz konusu kararı ayrıca Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.
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