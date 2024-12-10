Köstence Sanat Müzesi Türkçe Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Köstence Sanat Müzesi Türkçe Ziyarete Açıldı

Köstence Sanat Müzesi Türkçe Ziyarete Açıldı

Romanya'daki Köstence Sanat Müzesi, Türkçe dilinde ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

10.12.2024 12:16
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Romanya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Romanya'daki Köstence Sanat Müzesi Türkçe dilinde ziyaretçilere açık olacak.

YEE'den yapılan açıklamada, Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Romanya'daki müze ve ören yerlerinin Türkçeleştirilmesine devam edildiği belirtilerek, ülkedeki önemli sanat müzelerinden Köstence Sanat Müzesi'nin de Türkçe ziyaret edilebileceği bildirildi.

Köstence Sanat Müzesi'ndeki tüm bilgilerin YEE desteğiyle Türkçeye tercüme edildiğine işaret edilen açıklamada, müzede bu kapsamda bir tören düzenlendiği kaydedildi.

Törene, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Köstence Sanat Müzesi Müdürü Leila Rus, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali ve yetkililer katıldı.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, projeyle Türkiye'den gelen turist sayısının artmasına katkı sağlandığını anlattı.

Yıldız, Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel bağları her yıl düzenledikleri 200 faaliyetle güçlendirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Rus, müzeye gelen ziyaretçilerin QR kodlarını okutarak müzedeki bilgilere Rumence ve İngilizcenin yanı sıra artık Türkçe de erişebileceklerini kaydetti.

YEE, 2025 yılı ortasına kadar Romanya'daki bütün müze ve ören yerlerini Türkçeleştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada, Romanya'nın en çok ziyaret edilen müzelerinden Peleş Kalesi'ndeki basılı metinler ve sesli rehber hizmeti de YEE işbirliğinde haziran ayında Türkçeye tercüme edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köstence Sanat Müzesi Türkçe Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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