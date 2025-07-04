Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Kovancılar Belediyesi ekiplerince cuma namazı çıkışı yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kovancılar Kaymakamı Abdulhamit Uyar, Belediye Başkanı Vahap Gök de Bağlar Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram etti.
Son Dakika › Güncel › Kovancılar'da Aşure Dağıtımı - Son Dakika
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