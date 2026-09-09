Kovancılar'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kovancılar'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Kovancılar\'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri, esnafa dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında uyarı yaptı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri, esnafa dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında uyarı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri esnafı alışverişlerde banknotların dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi, kişisel ve bankacılık bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması ve değerli eşyaların muhafaza edilmesi konularında bilgilendirdi.

Ziyarette, esnafa iş yerlerinde kamera sistemlerinin kullanılmasının olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ile olayların aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ekipler, esnaftan gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Kovancılar, Hırsızlık, Güvenlik, Elazığ, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovancılar'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:32
Neymar sevgilisi ve eski sevgilisini mutfağa sokup yemek yemek yaptırdı
Neymar sevgilisi ve eski sevgilisini mutfağa sokup yemek yemek yaptırdı
13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:37:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kovancılar'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement