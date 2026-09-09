Kovancılar\'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri, esnafa dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında uyarı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri esnafı alışverişlerde banknotların dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi, kişisel ve bankacılık bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması ve değerli eşyaların muhafaza edilmesi konularında bilgilendirdi.

Ziyarette, esnafa iş yerlerinde kamera sistemlerinin kullanılmasının olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ile olayların aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ekipler, esnaftan gelen soruları da yanıtladı.