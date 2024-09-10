Genç Kızların Beyni Daha Hızla Yaşlanıyor - Son Dakika
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Genç Kızların Beyni Daha Hızla Yaşlanıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağını deneyimleyen genç kızların beyinlerinin genç erkeklere göre daha fazla yaşlandığı tespit edildi. Araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile yapılan incelemeler sonucunda genç kızların beyinlerinde beklenenden ortalama 4,2 yıl daha fazla yaşlanma olduğunu belirledi. Bu durumun genç kızların sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olmalarıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

10.09.2024 14:16
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ABD'de araştırmacılar, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağını deneyimleyen genç kızların beyinlerinin genç erkeklere göre daha fazla yaşlandığını tespit etti.

Bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD'deki Washington Üniversitesinden bilim insanları, 2018'de yaşları 9 ila 17 arasında değişen 160 gencin ve bu gençlerden 2021-2022'de 12 ila 16 yaşlarına erişenlerin beyinlerini manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile inceledi ve sonuçları karşılaştırdı.

Araştırmacılar, karşılaştırma sonucunda Kovid-19 salgını döneminde sokağa çıkma yasaklarını deneyimleyen genç kızların beyninin beklenenden ortalama 4,2, genç erkeklerin beyinlerinin ise beklenenden yaklaşık 1,4 yıl daha fazla yaşlandığını buldu.

İki grubun da beynin görüşü etkileyen kısmında erken yaşlanma deneyimlediğini aktaran araştırmacılar, genç kızların beyinlerindeki değişimin 30 bölgede meydana geldiğini ve değişimlerin çoğuyla duyguların işlenmesi, yüz ifadelerinin yorumlanması ve dilin anlaşılması gibi iletişim için kritik öneme sahip olan bölgelerde karşılaştıklarını belirtti.

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesi Öğrenme ve Beyin Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Prof. Dr. Patricia Kuhl, genç kızların sağlıklı sinirsel, fiziksel ve duygusal gelişimleri için genç erkeklere kıyasla sosyal grup ve etkileşimlere daha fazla bağlı olduğunu kaydetti.

Kuhl, iki grubun beyinlerinde farklı değişimlerin meydana gelmesinin bununla ilgili olduğunu söyledi.

Gençlerin beyinlerindeki değişimlerin olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmezken bunların gençlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkilemesinden endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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