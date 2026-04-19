Köy Enstitüleri'nin Kuruluşunun 86'ncı Yılı Maltepe'de Kutlanıyor

Maltepe Belediyesi'nin Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 86'ncı yılında "Bozkırda Açan Ateş Çiçekleri" isimli sergi, belgesel, söyleşi, konser ve gezilerden oluşan etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda etkinlikler, araştırmacı-yazar Karabey Aydoğan'ın yıllarca bir kuyumcu titizliğiyle araştırarak topladığı enstitülere ilişkin bilgi, belge ve fotoğraflardan oluşan "Uygarlığın Tuğlası Köy Enstitüleri" adlı sergiyle başladı.

Aydoğan'ın açtığı sergiden sonra Çoşkun Yüksel ve Gülfem Gürses imzalı, Köy Enstitüleri'nde mezun olanların tanıklıklarını içeren "Mandolinli Kız" belgeseli gösterildi.

Sonrasında araştırmacı-yazar Karabey Aydoğan tarafından düzenlenen "Köy Enstitüleri ve Müzik" konulu söyleşide sınıf sınıf enstitülerde verilen müzik dersi içerikleri, hangi müzik aletlerinin çalındığı, enstitülere konuk olan ünlü eğitimciler, yazarlar ve aşıklarla dönemin fotoğraflarına yer verildi.

Gecenin finalinde, müzisyen Ufuk Karakoç, "Köy Enstitüsü Öğretmeni Ruhi Su'dan Türküler: Bozkırdan Yükselen Avaz" adıyla konser verdi.