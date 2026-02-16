Köy Öğretmenleri Fedakarlıkla Eğitim Veriyor - Son Dakika
Köy Öğretmenleri Fedakarlıkla Eğitim Veriyor

16.02.2026 12:19
Bitlis'te iki öğretmen, soğuk kış günlerinde köy okulunda 7 öğrenciye sıcak bir eğitim ortamı sunuyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3'ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor.

Birleştirilmiş sınıflı Kavunlu Köyü İlkokuluna 3 yıl önce müdür yetkili olarak atanan sınıf öğretmeni Özge Açıkyol ile geçen yıl aynı okulda göreve başlayan ana sınıfı öğretmeni Ceylan Çavunmirza, köydeki çocuklar için fedakarca görev yapıyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki okula giden öğretmenler, soğuk kış günlerinde öğrencilerine sıcak bir eğitim ortamı sunmak için sabah erken saatlerde mesaiye başlıyor.

Kırdıkları odun ve taşıdıkları kömürle sobayı yakarak sınıfları ısıtan öğretmenler, şefkatle yaklaştıkları öğrencilerini karşılıyor.

Karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek 7 öğrencinin iyi bir eğitim alması için çaba gösteren öğretmenler, etkinlikler düzenleyip, oyunlar oynayarak çocukların okula ilgisini artırmaya çalışıyor.

"Köy öğretmenliği fedakarlık, sabır ve gönül işidir"

Müdür yetkili öğretmen Özge Açıkyol, AA muhabirine, küçük bir dağ köyü olan Kavunlu'da sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Okulda öğrenci sayısının az olduğunu belirten Açıkyol, şöyle konuştu:

"Burada sayıdan çok bizim için bağ kurmak önemli. Sabah erken uyanıp okula geliyoruz. Soba için hazırlık yapıyoruz. Öğretmen arkadaşımla kömür taşıyoruz, odun kırıyoruz. Çocuklar sıcacık bir ortamda eğitim öğretim görsünler diye sınıfımıza gelip sobamızı yakıyoruz. Dağlık bir coğrafya olduğu için burada kış çok sert geçiyor ve zorlanıyoruz ama bu zorluk bizi asla yıldırmıyor. Görevimizi layıkla yerine getirmeye çalışıyoruz. Köy öğretmenliği fedakarlık, sabır ve gönül işidir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Açıkyol, sınıfta bayrak etkinliği düzenlediklerini, öğrencilerin bundan çok mutlu olduklarını ve oyunlar oynadıklarını anlatarak, "Yine çocuklarla kek yaptık, kış çayı demledik. Paylaşmayı ve birlikte bir şeyler üretmeyi öğretiyoruz. Etkinlik yaptığımızda çocuklar çok mutlu oluyor." dedi.

Eğitimin en samimi halinin yaşandığı köy okullarında atılan her adım ve verilen her emeğin çok kıymetli olduğunu belirten Açıkyol, şunları kaydetti:

"Öğrenci sayımız az ama hayallerimiz çok büyük. Her çocuğa dokunabilmek, onların hayatında ufak da olsa bir yer edinmek istiyoruz. Bizim için en büyük motivasyon da bu. Az sayıda öğrenci olması her çocukla birebir ilgilenmemizi, akademik, sosyal, duygusal alanda onları yakından takip etmemizi sağlıyor. Köy öğretmenleri olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalıştığımız yer neresi olursa olsun çocukların eğitime eşit şartlarda ulaşma haklarının olduğunu düşünüyorum."

"Potansiyellerini ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Ceylan Çavunmirza ise köy okulunda çalışmanın kendisi için büyük bir sorumluluk ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin başarısı için çaba gösterdiklerini ifade eden Çavunmirza, "Buradaki çocuklarımıza geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Üveys Özamaç da erkenden okula gelen öğretmenlerin soba yakarak sınıfı ısıttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

