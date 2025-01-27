Köy Okulları Renklendi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri "Fırçalarla Okullar Renklensin Projesi" kapsamında köy köy gezerek fırçalarıyla okul binalarını güzelleştiriyor.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ziyaret ettikleri köy okullarının duvarlarını resimlerle süslemeye karar verdi.

Öğrenciler köy okullarına kara kalemle çizdikleri figürleri daha sonra fırçalarıyla rengarenk boyadı.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasemin Akçay, AA muhabirine, Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak sosyal ve sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Gönüllüler olarak köy okullarına giderek etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Akçay, bu yıl köy okullarını boyayıp resimlerle güzelleştirdiklerini anlattı.

Resimlerle süsledikleri okul binalarının öğrencilerin okula olan ilgilerini artırdığını gözlemlediklerini vurgulayan Akçay, "Bir çocuğun gülmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Okul bittikten sonra kendi memleketime de bu iyiliği götürmek istiyorum. Herkesin gençlik merkezi ile tanışması gerekiyor. Orada kendini buluyorsun resmen." diye konuştu.

Okulları rengarenk boyayıp resimler yaptıklarını dile getiren Akçay, çocukların sevincini gördüklerinde çok mutlu olduklarını belirtti.

Okullardaki boyama işleminin ardından binaların güzelleştiğini anlatan Akçay, şöyle devam etti:

"Köy çocukları da artık bizi tanıyor. Tanıdıkları için bizi okulda veya çarşıda gördüklerinde çok seviniyor. Bir gün boya yaparken bir çocuk yanımdaydı 'abla ne güzel boyuyorsun' dediğinde beni mutlu etti. Sonra o çocuk Gençlik Merkezine gelip üye oldu. Amacımız sadece çocukları sevindirmek."

Akçay, bir yılda 10 okulda faaliyet yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Fırçamı duvara her değdirdiğimde mutluluk hissediyorum"

Gönüllü öğrencilerden Berfin Akgül ise köy okullarına gittiğinde kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini anlattı.

Çok güzel etkinlikler yaptıklarını vurgulayan Akgül, "Okullarda boyama yapıp çocukları eğlendiriyoruz. Onlarla hep iç içeyiz. Resim yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.

Okul binalarına balon, eğlenceli figürler, çocukların hayal gücüne odaklı resimler yaptıklarını belirten Akgül, "Fırçamı duvara her değdirdiğimde mutluluk hissediyorum. Küçük bir çocuğun o saf duygularına erişmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.