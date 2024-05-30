Köy Okulunu Sanat Atölyesine Çevirdiler - Son Dakika
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Köy Okulunu Sanat Atölyesine Çevirdiler

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Suruç Balaban İlkokulu öğretmenleri, okulu eğitim atölyesine çevirdi. Öğrencilerin, becerilerini ortaya koyabileceği imkanlar sunan öğretmenler, köylünün takdirini kazandı. Öğretmenler ayrıca okulda başlatılan kurs ile köyde okuma yazma seferberliği başlattı. Okuma yazmayı öğrenen köylüler, eğitimlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

30.05.2024 10:44
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Köy okulunu sanat atölyesine çevirdiler

Sınırın sıfır noktasında uygulamalı eğitim

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Suruç Balaban İlkokulu öğretmenleri, okulu eğitim atölyesine çevirdi. Öğrencilerin, becerilerini ortaya koyabileceği imkanlar sunan öğretmenler, köylünün takdirini kazandı. Öğretmenler ayrıca okulda başlatılan kurs ile köyde okuma yazma seferberliği başlattı. Okuma yazmayı öğrenen köylüler, eğitimlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu ilçesi Suruç Balaban İlkokulunda 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni İsmail Köse, öğrencileriyle birçok dersi bahçede uygulamalı olarak işliyor. Mesleğini severek sürdüren Köse, okulu adeta eğitim atölyesine çevirdi. Çocukları eğitime kazandırmak amacıyla her gün farklı etkinlikler düzenleyen Köse, yaptığı etkinlikler sayesinde devamsızlık sorununu ortadan kaldırdı. Öğrencilerin yüzde 100 devam ile gittikleri okulda, veliler de zaman zaman düzenlenen etkinliklere dahil oluyor. Düzenlenen etkinliklere, evlerinde hazırladıkları, börek, çörek, pasta gibi yiyeceklerle katılan köylüler, öğrencilerle güzel zaman geçirerek birlik beraberlik mesajları veriyor.

Okuma yazma seferberliği

Okulda düzenlenen etkinliklerin yanı sıra açılan kurs ile okuma yazma seferberliği de başlatıldı. Kurs ile köyde okuma yazma bilmeyen onlarca kişi, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifikalarını alan bazı kadınlar, eğitimlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Kendini bölgedeki çocuk ve gençlere adayan sınıf öğretmeni Köse, atölye, tiyatro, çizgi film, futbol, yüzme ve bahçede ders gibi çeşitli etkinliklerle çocukların gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Sınıf öğretmeni Köse, "Burası Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin Suriye sınırında bulunan Balaban köyüdür. Biz bu köyde öğrenci, veli ve öğretmenler olarak hep iç içeyiz. Burada bizim amacımız vatana, millete hayırlı birer evlat yetiştirmektir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, öğretmen ve öğrencileri okulda ziyaret etti. Öğretmenleri güzel etkinlikler dolayısıyla kutlayan Özdemir, "Balaban İlkokulundayız. Suriye sınırının sıfır noktasındayız. Burada öğretmenler, öğrenciler ve köylüler hep beraber güzel bir etkinlik düzenlemişler. Buradaki amaç vatan sevgisini aşılamak, birlik beraberlik içerisinde hareket etmektir. Biz bu fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize, köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkesi gönülden kutluyorum. Öğretmenlerimize desteklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Balaban, Suriye, Suruç, Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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