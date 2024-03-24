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Köydeki vefa sayesinde 60 yaşında ilk defa babasını gördü

Vefat edenlerin fotoğrafları lakapları ile duvara asılıyor

BURSA - Barcın Köyünde köyde yaşayıp hayatını kaybedenlerin fotoğrafları anı olarak kahvehane odasında biriktiriliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Barcın Köyünde hiç bir yerde olmayan bir vefa örneği görüntülendi. 30 yıldır köyde yaşayıp hayatını kaybedenlerin fotoğrafları anı olarak saklanması için kahvahanede yapılan odada sergileniyor. Kimsesiz bir vatandaşın fotoğrafının köy kahvesinde bulunmasıyla başlayan gelenek köy halkı tarafından 30 yıldır sürüyor. Vefat eden kişilerin fotoğrafları lakapları ile birlikte çerçevelenip duvara asılıyor.

Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, "Köyde yaşayıp vefat eden kişilerin 30 yıldır bu odada resimlerini temiz bir şekilde muhafaza ediyoruz. Bu gelenek kimsesiz bir vatandaşın fotoğrafının köy kahvesinde bulunmasıyla başlandı. Daha sonra birkaç arkadaşımız vefat edince kişilerin fotoğraflarını lakapları ile bu odaya asmaya başladık. Burada yaklaşık 500'e yakın fotoğraf var. Büyüklerimiz gençlerimiz burada büyüklerini atalarını görüp ziyaret ediyor. Bizde burayı temiz bir şekilde muhafaza ediyoruz. Barcın Köyü olarak her cuma sabahı 2 çeşit çorba çıkarıyoruz" diye konuştu.

Aşçılık yapan İsmail Toksöz, "2 yıl önce bayram günü dışarı da oturuyordum. Bizim köyden gurbete giden Mehmet abi köye gezmeye gelmişti. Babasının erken yaşta vefat ettiğini duyduk. Fotoğrafları köyde 70 yıl önce yapılan toplu nikahın fotoğraflarından çıkardık. Mehmet abiye otururken 'Babanı hiç gördün mü' diye sordum. Bana 'Hiç görmediğim. Benim doğumumda babam ölmüş. Araştırdık bulamadım' dedi. Bende içeri girip fotoğraf odasından babanı bulabilecek misin dedim. 5-10 dakika geçti hala gelmedi. Fotoğraf odasına gittiğimde babasının fotoğrafını bulmuş hüngür hüngür ağladığını gördüm. 60 yaşında ilk defa babasını görmüş. Duygulu bir andı" şeklinde konuştu.