Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma - Son Dakika
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Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 1.873 iş yerine düzenlenen gıda denetimlerinde 15 ton bozulmuş et ve et ürünü ele geçirildi. Ağır koku yayan, uygun olmayan koşullarda saklanan ve çözünmeye başlayan etlerle ilgili işletmelerin "Sabun yapacağız." savunması dikkat çekti. Ancak sabun üretiminde kullanılacağı belirtilen yerde kıyma makinesi bulunması şüpheleri artırdı. Denetimlerde 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken 16 iş yeri mühürlendi.

Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen geniş çaplı gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden ciddi ihlaller ortaya çıkarıldı. Ekipler, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen tonlarca ete el koyarken işletmelerin yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

16 MAHALLEDE 1.873 İŞ YERİ DENETLENDİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 16 mahallede toplam 1.873 iş yerini inceleyen ekipler, özellikle et ve et ürünlerinin saklandığı soğuk hava depoları ile işleme alanlarını kontrol etti. Denetimlerde hijyen kurallarına aykırı çok sayıda uygulama belirlendi. Halk sağlığını riske atan işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı.  

15 TON BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ 

Soğuk hava depolarında yapılan incelemelerde bazı et ürünlerinin ağır koku yaydığı, dondurulmuş ürünlerin ise çözünmeye başladığı tespit edildi. Etlerin bir bölümünün doğrudan zeminle temas ettiği, depolama sıcaklıklarının da gerekli koşulları karşılamadığı belirlendi. Tüketime uygun olmadığı tespit edilen toplam 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, söz konusu ürünlerin yeniden gıda zincirine girme ihtimalini de değerlendirerek kontrollerini genişletti.

Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma

"SABUN YAPACAĞIZ" DEDİLER, KIYMA MAKİNESİ ÇIKTI

Denetimlerin en dikkat çekici ayrıntısı, işletmelerin ele geçirilen etlerle ilgili yaptığı savunma oldu. Bazı işletmeler, kemiklerden sıyrılan etlerin sabun üretiminde kullanılacağını, bir bölümünün ise hayvanlara verileceğini öne sürdü. Denetim sırasında bir görevlinin "Hayvan bile yemez bunu." dediği duyuldu. Ancak sabun üretimi amacıyla kullanılacağı belirtilen iş yerinde kıyma makinesi bulunması ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum üzerine denetimler derinleştirildi. Yetkililer, kemiklerden ayrılan etlerin kıymaya dönüştürülerek yeniden insan tüketimine sunulma ihtimalini değerlendirdi. Şüphelerin ardından uygun olmayan koşullarda tutulan ürünlerin tamamına el konuldu. 

153 İŞ YERİNE CEZA, 16 İŞ YERİNE MÜHÜR

Denetimlerin ardından ortaya çıkan bilanço da dikkat çekti. 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken 16 iş yeri mühürlendi. Cezai işlemler, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmeler hakkında soruşturma başlatıldı.

BOZUK ETLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ENGELLENDİ

Denetimlerde ele geçirilen etlerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin işletmelerin açıklamaları incelenirken ürünlerin insan tüketimine uygun olmadığı belirlendi. Özellikle kıyma makinesinin bulunduğu işletmedeki durum, bozulmuş etlerin işlenerek yeniden satışa sunulabileceği şüphesini güçlendirdi. Yetkililer, tespit edilen sağlıksız ürünlerin imhası için işlem başlattı. Böylece 15 ton bozulmuş et ve et ürününün gıda zincirine girmesinin önüne geçildi. 

GaziosmanpaşaİstanbulKıymaSon Dakika

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SON DAKİKA: Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma - Son Dakika
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