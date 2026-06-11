Köyden Şehre Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Köyden Şehre Sanat Sergisi Açıldı

11.06.2026 17:11
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Kastamonu'da öğrencilerin köy yaşamından esinlenerek hazırladığı sanat sergisi açıldı.

Kastamonu'da köy okulu öğrencilerinin hazırladığı "Köyden Şehre Sanat" sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde, Karaş Ortaokulu öğrencileri tarafından görsel sanatlar öğretmeni Deniz İlker Kuruoğlu'nun koordinasyonunda açılan sergide, öğrencilerin köy yaşamından esinlenerek hazırladığı 49 eser yer aldı.

Yunus, Uzunoluk, Demirci, Alpagut, Sırasöğütler, Bürme, Karaş ve Esen köylerinde yaşayan ve Karaş Ortaokulunda eğitim gören 38 öğrenci, yaşadıkları çevreyi ve köy kültürünü sanatsal bakış açılarıyla tuvallere yansıttı.

Sergide yer alan eserler arasında köy hayatını konu alan resimlerin yanı sıra kübik çalışmalar ve çevre dostu geri dönüşüm malzemelerinden üretilen eserler de bulunuyor.

Öğrencilerin çalışmaları, hem geleneksel yaşamın izlerini hem de çevre bilincini sanat aracılığıyla ziyaretçilere aktarıyor.

Alışveriş merkezinde 13 Haziran'a kadar ziyaret edilecek sergiye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapçı ile şube müdürleri Ahmet Yakupoğlu, Cemalettin Çınar, Bilal Azizoğlu ve Halil İbrahim Kara ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köyden Şehre Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emel Rashidov Emel Rashidov:
    vay be çevre bilinci diye sanat yapıyorlar da çöp meselesi ne oldu hala çözüldü mü! her şeyde sanat var ama asıl sorunlara kim bakıyo 0 0 Yanıtla
  • Demet Algan Demet Algan:
    ama neden alışveriş merkezinde açıyorlar ki sergiye gitmek isteyenler nereye gidecek tam olarak anlamadım da bir de 13 hazirana kadar mı çok kısa gibi geldi 0 0 Yanıtla
  • Bireylül Gürkan Bireylül Gürkan:
    güzel güzel de kaç kişi gerçekten gidip bakacak alışveriş merkezine 0 0 Yanıtla
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