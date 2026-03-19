Köylüler beton santraline karşı eylemde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köylüler içme suyu yakınında beton santrali kurulmasına karşı çıktı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde içme suyu şebekesinin yakınına beton santrali kurulmasına köylüler tepki gösterdi, 'Suyuma dokunma geleceğimi karartma' yazılı pankart açan köylüler, santral yapımının durdurulmasını istedi.

Ereğli ilçesi Hasbeyler Köyü'nde, Kayalıdere bağlantı yolunu yapmak için işi alan firma, köye beton santrali kurmak için çalışma başlattı. İş makinaları Hasbeyler Köyü'nde çalışma başlatınca, köylüler eylem yaparak tepki gösterdi. 'Suyuma dokunma geleceğimi karartma' pankartı açan köylüler 'Ereğli'nin içme suyu tehlikede', 'Kanser olmak istemiyoruz', 'Millete ihaneti, toprağa ihaneti unutmayacağız' yazılı dövizler taşıdı.

MUHTAR: KÖYÜMÜZÜN BİR DİĞER ADI YERYÜZÜ CENNETİ

Ereğli'nin içme suyunun ve kendi köylerinin su kaynaklarının beton santraliyle beraber kirleneceğini söyleyen Hasbeyler Muhtarı Hasan Duman, "Arife ve bayram bana ve köylülerime zehir oldu. Yaklaşık 2 ay önce bir firma gelerek içme suyumuzun hemen yanına Ereğli ilçe merkezinin içme suyunu da besleyen deremizin adeta üzerine beton santrali kurulacağını söyledi. Bu santralin buraya kurulmasının mümkün olmadığını, burada içme suyumuzun olduğunu söyledik gitti. 2-3 gün önce burada makineler çalışmaya başladı, yetkili makamlardan izin alarak buraya beton santrali kurulacağını söylediler. Hakikaten şaşırdık kaldık. Biz köye dönüşü sağlamaya çalışırken bu yapılanları anlayamadık, hayal kırıklığına uğradık. Köyümüzde hayvancılık projesi yaptık ve bunda da başarılı olduk. Sadece bizim köyümüzü değil çevremizdeki 6 köyü de ilgilendiren bir arıcılık projesi arifesindeyiz. Bu proje kadınlarımıza yönelik ve 30 aileyi ilgilendiriyor. Bu beton santralinin hem içme suyumuzu hem de köyümüzdeki üretimi olumsuz etkileyeceği için bunun olmayacağını söylüyoruz ve bunda da kararlıyız. Köyümüzün adı Hasbeyler ama köyümüzün bir diğer adı bir yeryüzü cenneti. Her tarafta öyle biliniyor. Lütfen yetkililer aklını başına alsın, bu verdikleri kararı bir daha gözden geçirsinler. Hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir." dedi.

'YAKINDA BAŞKA BETON SANTRALİ VAR, ONU KİRALASINLAR'

Yakında başka bir beton santrali olduğunu ifade eden Muhtar Duman, "Köyümüze 5 kilometre mesafede karayolu yapım işini yapan firmanın beton santrali var, kiralayıp kullanabilirler. İhaleyi alan firma bu işi bedavaya yapmıyor, devletten belirli bir bedel karşılığında yapıyor. Aldığı bedel karşılığında mikserlerle betonu taşıyabilir. Bu zehri illa ki benim köyüme, içme suyuma katmak zorunda değil" diye konuştu.

'KÖY OLMAZSA ŞEHİR OLMAZ'

Hasbeyler Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Gülsever, "Bundan 4 gün önce iş makineleri geldi bizim haberimiz yok. Bir beton santrali kurmaya karar vermişler. Ne muhtarımızın ne azalarının ne de kimsenin haberi yok. 20 metre mesafede köyün içme suyu var onun üzerine beton santrali kurmak istiyorlar. Bütün izinleri aldıklarını söylüyorlar, açık ve net bir şekilde biz santralin kurulmasını istemiyoruz. Suyumuza zarar geleceği açık ve net, sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Köylü olmazsa, köy olmazsa inanın şehir olmaz." ifadelerini kullandı.

Köyde yaşayanlar, beton santraline karşı çıktıklarını söylerken, Ayşe Kılıç meyvelerinin zarar göreceğinden endişe ettiğini söyledi. Beton santralinin köyden gitmesini isteyen Bahriye Yazgan yetiştirdiği mancarların kurumasını istemediğini söyledi.

Kaynak: DHA

