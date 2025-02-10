Koyulhisar'a Hasta Yatakları ve Sandalyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koyulhisar'a Hasta Yatakları ve Sandalyeleri

Koyulhisar\'a Hasta Yatakları ve Sandalyeleri

Koyulhisar'da dernek, hastalar için hasta yatağı ve tuvalet sandalyeleri yardımı yaptı.

10.02.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, Koyulhisar ilçesinde Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köyde yaşayan hastaların kullanması için 3 motorlu hasta yatağı ve 2 tekerlekli hasta banyo tuvalet sandalyesi yardımında bulundu.

Merkezi İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan derneğin başkanı Murat Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, köyde yaşayan nüfusun yaşlanması ve hastalık oranlarının artmasının bazı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini belirtti.

Hastaların tedavi süreçlerini rahat geçirebilmeleri ve onlara bakan vatandaşların bakımlarını kolaylaştırma adına köylerine hasta yatağı ve hasta banyo tuvalet sandalyesi tedarik ederek köyün tüzel kişiliğine teslim ettiklerini aktaran Kendirli, "Dernek olarak önceki yıllarda da 2 motorlu hasta yatağı teslimi yapmıştık. Hasta vatandaşlarımızın yaşam süreçlerinde zorlanmamaları için sağlık alanında her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Koyulhisar, Güncel, Sağlık, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyulhisar'a Hasta Yatakları ve Sandalyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Koyulhisar'a Hasta Yatakları ve Sandalyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.