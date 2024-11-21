Koyulhisar\'da Kömür Sobası Yangını: 90 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde müstakil evde kömür sobasından çıkan yangında, bacaklarında yanık oluşan Güllü Basmaz (90) hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezindeki Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan müstakil evde saat 09.00 sıralarında kömür sobasının parlamasıyla yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, yalnız yaşadığı evde mahsur kalan Güllü Basmaz komşuları tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Her iki bacağında birinci derece yanıklar oluşan Güllü Basmaz ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.