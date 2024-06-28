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DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), satışa çıkarttığı İstanbul Bebek'te bulunan Koza- İpek Holding'e ait 2 köşk, 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirketlerine el konulan Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'e ait iki köşk satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan iki köşkün değeri 750 milyon TL olarak belirlendi.

Dört katılımcının bulunduğu ihalesede kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonucunda yalılar 1 milyar 100 milyon TL'ye Oyak Çimento satın aldı.

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.