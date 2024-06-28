Koza-İpek Holding'e ait 2 köşk 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koza-İpek Holding'e ait 2 köşk 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Koza-İpek Holding'e ait 2 köşk, 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı. İhale sonucunda Oyak Çimento tarafından satın alınan köşkler, 1259 ada 132 parsel üzerinde bulunuyor ve toplamda 925 metrekare kapalı kullanım alanına sahiptir.

28.06.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), satışa çıkarttığı İstanbul Bebek'te bulunan Koza- İpek Holding'e ait 2 köşk, 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirketlerine el konulan Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'e ait iki köşk satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan iki köşkün değeri 750 milyon TL olarak belirlendi.

Dört katılımcının bulunduğu ihalesede kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonucunda yalılar 1 milyar 100 milyon TL'ye Oyak Çimento satın aldı.

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İpek Holding, OYAK, Koza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koza-İpek Holding'e ait 2 köşk 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
18:14 Elektriğin ardından şimdi de bu İzmir’de suya rekor zam Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:32:10. #1.11#
SON DAKİKA: Koza-İpek Holding'e ait 2 köşk 1 milyar 100 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement