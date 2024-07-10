Kozan barajlarına 443 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Kozan barajlarına 443 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Adana Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından yetiştirilen 443 bin sazan yavrusu, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki barajlara bırakıldı. Bu çalışma ile bölgedeki su ürünleri potansiyeli arttırılarak balıkçılık desteklenmekte ve ekosistemin dengesi sağlanmaktadır. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü, her sene bu çalışmanın devam edeceğini belirtti.

10.07.2024 11:55
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Kozan barajlarına 443 bin sazan yavrusu bırakıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde barajlara 443 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Adana Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu bünyesinde yetiştirilen 443 bin sazan yavrusu, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki barajlara bırakıldı. Çalışma ile bölgedeki su ürünleri potansiyeli arttırılarak hem balıkçılığı desteklemekte hem de ekosistemin dengeli bir şekilde devam etmesi sağlanıyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, "Bu yıl Yedigöze Barajı'na 69 bin 500, Aydın Göleti'ne 12 bin, Postkabasakal Göleti'ne 5 bin, Meletmez Göleti'ne 22 bin, Bağtepe Göleti'ne 9 bin, Zerdali Göleti'ne 11 bin, Kavşakbendi Barajı Göleti'ne 60 bin, Köprü Barajı Göleti'ne 90 bin, Menge Barajı'na 100 bin ve Kilgen Gölü Barajı'na 64 bin 200 sazan yavrusu bıraktık. Bu çalışma her sene devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kozan barajlarına 443 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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