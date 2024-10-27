Kozan'da 5 Büyüklüğünde Deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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