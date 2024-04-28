Kozan'da balık tutarken göle düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde balık tutarken baraj gölüne düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara'dan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ilçeye gelen Oktay Sarıtiken (35), 11 Nisan'da balık tutmak için Gökgöz Mahallesi Andırap mevkisindeki Göktaş Baraj Gölü'ne gitti.
Sarıtiken'in dengesini kaybederek baraj gölüne düştüğünü gören çevredekiler jandarmaya haber verdi.
Bölgeye İlçe Jandarma Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi de sevk edildi.
Ekiplerin yürüttğü arama çalışmaları sonucu Sarıtiken'in 17 gün sonra cansız bedeni bulundu.
İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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