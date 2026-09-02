Kozan'da jandarmanın takibi sonucu 17 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.A. cezaevine gönderildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A., İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ö.A. cezaevine teslim edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A'nın yerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.A. cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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