Kozan\'da Marangoz Atölyesinde Yangın

ADANA'nın Kozan ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde ilçedeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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