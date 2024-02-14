Adana'da mezarlık ziyaretine giden otomobil şarampole düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da mezarlık ziyaretine giden otomobil şarampole düştü, 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden bir otomobil, sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

14.02.2024 13:29
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ADANA'nın Kozan ilçesinde mezarlık ziyaretine giderken şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Kuyubeli Mahallesi, Göller kara yolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte İncirci Mahallesi'ndeki yakınlarının mezarını ziyaret etmeye giden Kuddusi K. yönetimindeki 66 NF 128 plakalı otomobil sollama yaparken kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil, şarampole düştü. Kuddusi K. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta bulunan Elif K. (76), Zeynep K.(21) ve Mutlu K.(26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Adana\'da mezarlık ziyaretine giden otomobil şarampole düştü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da mezarlık ziyaretine giden otomobil şarampole düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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