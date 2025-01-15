Kozan'da Öğrencilere Davul Zurna Eğlencesi - Son Dakika
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Kozan'da Öğrencilere Davul Zurna Eğlencesi

Kozan'da öğrenciler Dönem Sonu Faaliyet Haftası'nda davul zurna eşliğinde eğlendi.

15.01.2025 23:26
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Öğrencilere Adana usulü eğlence

ADANA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13-16 Ocak tarihlerinin "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" ilan edilmesi üzerine Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler davul zurna ile etkinlik yaptı.

Okullarda yarı yıl tatili öncesi 13-16 Ocak tarihleri arasında sosyal etkinlik yapılmasına karar verilmesinin ardından Kozan'da bir okulda Adana usulü etkinlik yapıldı. Halit Dağlı İlköğretim Okul yönetimi öğrencilere davul zurnalı eğlence düzenledi. Bölgenin yöresel müziklerinin çalındığı etkinlikte öğrenciler öğretmenler ile birlikte halay çekip oynadı. Davul zurna eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler çok mutlu olduklarını ifade ederken okul bahçesinde renkli görüntüler oluştu.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, Adana usulü bir etkinlik düzenlemek istediklerini herkesin doyasıya eğelenerek birinci dönemin stresini attığını söyledi.

Kaynak: İHA

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