Kozan\'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 23 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?