Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin refüjdeki demir bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.U. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kozan-Feke yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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