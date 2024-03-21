Kozan'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yağan dolu hayatı felç etti.
İlçede 10 dakika boyunca etkili olan yoğun dolu yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede yollar ve caddeler beyaza büründü. Sürücüler araçlarıyla pazar yerine sığındı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri küçük çapta maddi hasara yol açtı.
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Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşvik ve desteklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynayacakları Macaristan maçının kendileri adına iyi bir test olacağını söyledi. Montella, Macaristan'ın güçlü bir takım olduğunu ve bu maçın milli takımın gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi kararını da açıkladı. Montella, Enes Ünal'ın da takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirildi. Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu çocukların sporla bağlantısını güçlendirmek için spor kulübü kuracaklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen anma programında, 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı türküler seslendirdi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, konuşmasında Türk-İslam düşmanlarının bin yıl önceki niyetlerinin bugünküyle aynı olduğunu belirtti. Programa şehit aileleri, gaziler ve askerler katıldı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
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