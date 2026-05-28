Kozan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Çanaklı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup kavga etti.
Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinan Köten, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
