Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 01 ZY 115 plakalı otomobil, Güneri Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.E'nin kullandığı 01 UD 377 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince ???????Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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