Kozan\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 APS 574 plakalı otomobil, Feke-Kozan kara yolunda refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ö.T, İ.M.T. ve B.C.T, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
